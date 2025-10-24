“Sé que en Santiago les molesta el éxito de nuestro club... Algún día será el más grande a nivel nacional”

O’Higgins de Rancagua atraviesa por una gran campaña en el Campeonato Nacional 2025, donde sigue firme en la lucha por entrar a los puestos que entregan un cupo para la Copa Libertadores 2026.

Los buenos resultados del “Capo de Provincia” coinciden con la llegada de un nuevo grupo inversor extranjero que asumió la propiedad del club y puso fin a un extenso periodo de dos décadas bajo la administración de la familia Abumohor.

A meses de su arribo a la institución, Matías Ahumada, uno de los nuevos dueños de O’Higgins y que figura como rostro visible en Rancagua, realizó un balance de su gestión y envió un contundente mensaje a los clubes de Santiago.

“Sé que en Santiago les molesta el éxito de O’Higgins, lo tengo claro. Ves los medios de Santiago, si es que hablan cosas de O’Higgins es para decir cosas incorrectas, o les falta, o es omisión”, aseguró Ahumada en diálogo con O’Higgins Total.

En esa línea, el dirigente argentino remarcó que O’Higgins “es un orgullo. Lo vivo como una gran oportunidad, mucha motivación. Me considero un soñador, sueño con lograr grandes cosas, pero no lograrlas yo, sino ser un vehículo para que estas cosas sucedan”.

“Los clubes no son empresas, son algo distinto porque son reservorio de historia e identidad, eres parte de la identidad local y de una historia. El club será tan grande como sus hinchas quieran… Algún día no será una locura decir que O’Higgins es el más grande no solo de regiones, sino a nivel nacional”, cerró.