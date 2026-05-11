Más seguras, pero con más pasos: así cambiarán las transferencias bancarias en Chile desde julio / Farknot_Architect

Desde julio, realizar transferencias bancarias ya no será igual en Chile. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) comenzará a exigir de manera obligatoria la llamada Autenticación Reforzada de Clientes (ARC).

Esta nueva normativa busca elevar los estándares de seguridad en pagos electrónicos frente al alza de fraudes financieros.

La medida se implementará de forma gradual entre julio y agosto para dos procesos: transferencias de fondos e incorporación de nuevos clientes en plataformas digitales.

¿Qué cambia para los usuarios?

El principal cambio es que ya no bastará una clave dinámica o biometría para autorizar operaciones . Según la nueva normativa, la ARC considerará al menos dos factores.

Estos factores podrán combinar:

Conocimiento: algo que solo el usuario sabe, como una clave o PIN.

algo que solo el usuario sabe, como una clave o PIN. Posesión: algo que el usuario posee, como un celular, token o código temporal (OTP).

algo que el usuario posee, como un celular, token o código temporal (OTP). Inherencia: algo que identifica al usuario, como huella dactilar, reconocimiento facial o voz.

En la práctica, no se podrá concretar transferencias sin una segunda validación , como un código enviado al teléfono o verificación biométrica.

Tarjeta de coordenadas seguirá

Si bien la tradicional tarjeta de coordenadas no desaparecerá, su uso quedará limitado principalmente a adultos mayores o personas con dificultades para adaptarse a nuevas tecnologías.

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