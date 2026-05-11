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Más seguras, pero con más pasos: así cambiarán las transferencias bancarias en Chile desde julio

Los usuarios deberán adaptarse a nuevas validaciones obligatorias impulsadas por la CMF, en una transformación que apunta a reforzar la seguridad digital.

Ruth Cárcamo

Más seguras, pero con más pasos: así cambiarán las transferencias bancarias en Chile desde julio

Más seguras, pero con más pasos: así cambiarán las transferencias bancarias en Chile desde julio / Farknot_Architect

Desde julio, realizar transferencias bancarias ya no será igual en Chile. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) comenzará a exigir de manera obligatoria la llamada Autenticación Reforzada de Clientes (ARC).

Esta nueva normativa busca elevar los estándares de seguridad en pagos electrónicos frente al alza de fraudes financieros.

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La medida se implementará de forma gradual entre julio y agosto para dos procesos: transferencias de fondos e incorporación de nuevos clientes en plataformas digitales.

¿Qué cambia para los usuarios?

El principal cambio es que ya no bastará una clave dinámica o biometría para autorizar operaciones. Según la nueva normativa, la ARC considerará al menos dos factores.

Estos factores podrán combinar:

  • Conocimiento: algo que solo el usuario sabe, como una clave o PIN.
  • Posesión: algo que el usuario posee, como un celular, token o código temporal (OTP).
  • Inherencia: algo que identifica al usuario, como huella dactilar, reconocimiento facial o voz.

En la práctica, no se podrá concretar transferencias sin una segunda validación, como un código enviado al teléfono o verificación biométrica.

Tarjeta de coordenadas seguirá

Si bien la tradicional tarjeta de coordenadas no desaparecerá, su uso quedará limitado principalmente a adultos mayores o personas con dificultades para adaptarse a nuevas tecnologías.

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Quienes deseen seguir utilizándola deberán solicitarlo directamente a su banco, el que además tendrá que informar a la CMF qué clientes mantendrán este mecanismo. De no hacerlo, esta herramienta podría quedar deshabilitada para futuras operaciones.

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