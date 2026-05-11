Gobierno de Kast cumple dos meses en medio de cuestionamientos a la gestión de algunos ministros

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast cumple dos meses en medio de cuestionamientos a la gestión de algunos ministros y con una agenda cargada en La Moneda.

Para este lunes están contemplados un Comité de Seguridad, un Comité Político Ampliado y el tercer Consejo de Gabinete desde el inicio de la administración.

La jornada estará marcada por los preparativos de la Cuenta Pública y por los últimos resultados de encuestas. Según el texto fuente, Criteria mostró una baja de dos puntos en la aprobación presidencial, que quedó en 36%, mientras un 40% considera incorrecto el cambio para enfrentar la situación de emergencia.

Oposición pide cambio de gabinete y oficialismo apunta a ordenar la instalación

Desde la oposición, las críticas se han concentrado en el desempeño del gabinete y en el cumplimiento de las promesas de campaña. La diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, acusó que los ministros no han logrado responder a las expectativas ciudadanas.

“Prometieron devolver tranquilidad a las familias y mejorar su situación económica. Los ministros responsables de esas áreas piden paciencia y confianza ciega”, sostuvo la parlamentaria, agregando que el mandatario ha debido salir a respaldar a sus secretarios de Estado tras distintos traspiés.

En la misma línea, el diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, planteó que el problema del Ejecutivo no sería solo comunicacional. “Si hay equivocaciones, es porque está el fondo equivocado. Creo que, en definitiva, el presidente debe realizar cambios rápidamente”, afirmó.

Desde el oficialismo, sin embargo, han descartado por ahora un ajuste ministerial. La diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, señaló que dos meses de instalación no representan un plazo excesivo, especialmente tras un cambio de signo político en el Gobierno.

“Uno tiene que entender que dos meses de instalación tampoco es una eternidad”, dijo la legisladora. Eso sí, advirtió que los ministros deben evitar trasladar sus conflictos al Mandatario y pidió que no le generen más problemas internos.

En paralelo, el Partido Republicano busca ordenar su coordinación política. Este lunes está prevista una reunión con la bancada en Cerro Castillo, en medio de tensiones internas y críticas del timonel Arturo Squella al jefe de asesores Alejandro Irarrázaval.