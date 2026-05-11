ADN estrena un nuevo programa “Los Tenores Mañaneros”: así lo puedes seguir
Este lunes, ADN Deportes inaugura un espacio digital con la información más fresca con el estilo de siempre.
¡Llegó el día! Ahora, el deporte despierta más temprano con los Tenores Mañaneros, que debuta este lunes 11 de mayo.
Te invitamos a seguir este nuevo programa, con la información de lo más importante del fútbol nacional e internacional al estilo ADN.
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