“Yo lo propuse”: Franco Parisi revela por qué impulsó el cambio de apellidos de sus hijos
El candidato presidencial entregó detalles sobre su vida personal, como la relación con sus hijos.
El candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se refirió al cambio de apellido que sus hijos realizaron, revelando que dicha modificación fue idea suya.
Durante su participación en el programa “El Candidato” de Mega, el aspirante a La Moneda abordó temas personales. En el espacio, se le consultó si le habría gustado mantener una relación más cercana con sus descendientes.
A lo que el candidato respondió: “No, creo que eran distintos momentos, distintas personas. No hay un modelo que tenga que aplicarse a todo el mundo”.
“Yo lo propuse”
No obstante, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando se refirió a la decisión de sus hijos de cambiar el orden de sus apellidos, anteponiendo el de su madre.
“Creo que fue muy bueno eso, de hecho yo lo propuse. Yo fui un motor de aquello, porque no quería que les hicieran bullying”, sostuvo Franco Parisi.
