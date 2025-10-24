“Se los agradezco de corazón”: Matthei valora respaldo de grupo de más de 100 figuras de centroizquierda

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, se refirió al respaldo que le entregó –por medio de una carta– un grupo de más de 100 adherentes, militantes y exmiembros de centro y de izquierda.

En detalle, la misiva dice: “Expresamos nuestro apoyo a Evelyn Matthei, por considerarla la mejor opción para liderar un Chile que recupere la confianza en sí mismo, en su democracia y en un futuro compartido”.

Al respecto, la aspirante a La Moneda destacó su capacidad por convocar a las voces de todos los sectores. “Soy lejos la mejor opción para Chile , porque sé conversar, sé tomar decisiones y sé poner orden”, expresó.

“Se los agradezco de corazón”

“Esas personas que firmaron, yo se los agradezco de corazón”, añadió Evelyn Matthei. En esa línea, comentó que “necesitamos a toda la gente de buena voluntad de todos los sectores posibles para sacar a Chile adelante”.

Respecto a un posible apoyo de Eduardo Frei, indicó que “ no me atrevería nunca a pedirle a un expresidente de la República que haga una cosa o que haga la otra”.

“Los expresidentes de la República, se llamen como se llamen, sean del partido que sean, merecen respeto y no manosearlos públicamente”, cerró la candidata.