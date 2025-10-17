;

“Lo saco de inmediato”: Franco Parisi lanza dura crítica contra general Iturriaga por dichos sobre presupuesto

El candidato del Partido de la Gente aseguró que las declaraciones del general “le habrían molestado bastante”.

Cristóbal Álvarez

“Lo saco de inmediato”: Franco Parisi lanza dura crítica contra general Iturriaga por dichos sobre presupuesto

Durante la noche de este jueves, el abanderado del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, cuestionó duramente las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, y afirmó que, de haber sido Presidente, le habría solicitado la renuncia.

En ese contexto, sostuvo que no habría tolerado los dichos del general Iturriaga, quien esta semana advirtió ante el Congreso que la institución no cuenta con recursos suficientes para finalizar el año.

Revisa también:

ADN

“No me gustó cuando el comandante en jefe del Ejército salió diciendo que no había presupuesto. Yo creo que me habría molestado bastante si me lo hace a mí”, señaló el candidato en TVN.

Un militar del rango de él no puede estar llorando por plata en los medios de comunicación. Eso no se hace. Fue una falta de respeto a mi juicio. Lo saco de inmediato”, agregó.

Tareas del Ejército

En el mismo espacio televisivo, Parisi sostuvo que las Fuerzas Armadas sí pueden participar en tareas de seguridad pública si así lo determina el Mandatario.

“Al Presidente se le obedece. Las FF.AA. son jerárquicas. Ellos tienen que hacer lo que el comandante en jefe dice. El comandante en jefe de todas las FF.AA. es el Presidente de la República, lo dice la Constitución”, expresó.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad