“Lo saco de inmediato”: Franco Parisi lanza dura crítica contra general Iturriaga por dichos sobre presupuesto

Durante la noche de este jueves, el abanderado del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, cuestionó duramente las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, y afirmó que, de haber sido Presidente, le habría solicitado la renuncia.

En ese contexto, sostuvo que no habría tolerado los dichos del general Iturriaga , quien esta semana advirtió ante el Congreso que la institución no cuenta con recursos suficientes para finalizar el año.

“No me gustó cuando el comandante en jefe del Ejército salió diciendo que no había presupuesto. Yo creo que me habría molestado bastante si me lo hace a mí”, señaló el candidato en TVN.

“Un militar del rango de él no puede estar llorando por plata en los medios de comunicación. Eso no se hace. Fue una falta de respeto a mi juicio. Lo saco de inmediato”, agregó.

Tareas del Ejército

En el mismo espacio televisivo, Parisi sostuvo que las Fuerzas Armadas sí pueden participar en tareas de seguridad pública si así lo determina el Mandatario.

“Al Presidente se le obedece. Las FF.AA. son jerárquicas. Ellos tienen que hacer lo que el comandante en jefe dice. El comandante en jefe de todas las FF.AA. es el Presidente de la República, lo dice la Constitución”, expresó.