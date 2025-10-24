;

Vocero de Jara por carta de figuras de centroizquierda en apoyo a Matthei: “No sé si cambia el escenario global”

Respecto a la falta de apoyo por parte del expresidente Eduardo Frei, el senador indicó que Jeannette Jara “espera poder conversar con él para ver si lo convence”.

El senador y vocero del comando de Jeannette Jara, Ricardo Lagos Weber, abordó la carta de más de 100 figuras de centro y de izquierda en apoyo a la candidata presidencial Evelyn Matthei.

“No sé si cambia el escenario global. Esas personas están en todo su derecho de expresar su preferencia electoral, pueden tener sus legítimas dudas que las hace optar por la candidatura de Matthei”, dijo el legislador en diálogo con EmolTV.

En esa línea, comentó que “lo importante es que nosotros seguiremos trabajando para que en segunda vuelta, esas personas que están optando por la candidatura que les da más confianza, tratar de seducirlos, convencerlos en positivo, no criticarlos”.

Falta de apoyo de Eduardo Frei

Respecto a la falta de apoyo por parte del expresidente Eduardo Frei a Jeannette Jara, Ricardo Lagos Weber enfatizó que “está en todo su derecho (...). Espero que en segunda vuelta podamos encontrarnos nuevamente detrás de una causa común”.

Agencia UNO | Eduardo Frei

“Ojalá, pero vamos a hacer los esfuerzos y como dijo Jeannette Jara, ella espera poder conversar con él para ver si lo convence, ese es el optimismo que tiene”, añadió.

