;

“Si acelera, se va a desinflar”: así son las nuevas “barras corta fuga” que adquirió Ñuñoa y este es su valor

El municipio comenzó a utilizar dispositivos tipo “miguelitos institucionales” para evitar que conductores huyan durante fiscalizaciones.

Cristóbal Álvarez

23 DE OCTUBRE DEL 2025 / SANTIAGO FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

23 DE OCTUBRE DEL 2025 / SANTIAGO FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

La Municipalidad de Ñuñoa implementó una barra especial que se lanza delante del auto durante un control, y si el conductor avanza se incrustará en su neumático, como medida para enfrentar la evasión de controles preventivos.

En concreto, se usará un sistema de barras de 91 centímetros que se despliegan frente al vehículo al momento de un control. Si el conductor decide avanzar pese a la advertencia del inspector, el dispositivo activa un tubo de plástico que se incrusta en el neumático y lo desinfla en menos de 30 segundos.

Revisa también:

ADN

“El inspector detiene el vehículo, lanza la barra bajo la rueda y le advierte al conductor que si acelera, se va a desinflar el neumático. No es algo sorpresivo ni escondido, es una medida disuasiva”, aseguró el alcalde Sebastián Sichel a LUN.

Según detalló, cada barra posee 12 puntas que se activan solo en el punto de contacto, lo que permite reutilizar el dispositivo cambiando únicamente la pieza dañada.

En ese contexto, la máxima autoridad comunal aseguró que la inversión municipal fue inferior a los $10 millones por 10 unidades, incluyendo repuestos.

Exjefes de Carabineros han advertido que, en casos de fuga violenta, la herramienta no garantiza detener al conductor y podría generar reacciones peligrosas. El municipio, sin embargo, sostiene que su operación “es equivalente a un reductor de velocidad” y que no requirió autorización del Ministerio de Transportes.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad