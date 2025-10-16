;

Investigan posible manipulación de cianuro: encuentran muerto a hombre al interior de un auto en Ñuñoa

Tanto Carabineros como Bomberos se encuentran indagando este caso.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Durante esta jornada, fue encontrado muerto al interior de un auto un hombre de aproximadamente 50 años en la comuna de Ñuñoa.

El vehículo se encontraba en el estacionamiento de un edificio residencial ubicado en el sector de calle Zañartu con Vicuña Mackenna, lugar en el cual viviría la víctima.

Hasta dicho lugar llegó personal de Carabineros, PDI y Bomberos, quienes indagan una posible manipulación y o consumo de un químico como cianuro, ya que no hay intervención de terceros, por lo que se adoptaron protocolos de prevención.

Más detalles los entregó el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, Alex Muller.

“Nosotros aplicamos todo nuestro protocolo. Efectivamente, hay una persona de sexo masculino, en el interior del auto, fallecida. Y nosotros estamos haciendo todas las evaluaciones y el monitoreo para poder descartar que no haya ningún químico involucrado”, señaló.

“Encontramos algunos fluidos que están dentro del vehículo. Algunos están sellados, esos los descartamos. Y los que están abiertos, obviamente, tenemos que hacerle algunas mediciones”, agregó.

De momento, no se reportan más afectados en el edificio habitado por más de 800 personas.

Por lo mismo, no ha sido necesaria la evacuación porque el sitio del suceso corresponde a un sector de los estacionamientos, que está el aire libre.

