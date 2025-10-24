;

Hombre es asesinado al interior de casino clandestino en La Pintana: habría llegado a robar con banda

Según testigos, delincuentes habrían llegado al recinto para protagonizar un atraco, lo que habría provocado una balacera y posterior deceso del sujeto.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Hombre es asesinado al interior de casino clandestino en La Pintana

Hombre es asesinado al interior de casino clandestino en La Pintana

00:50

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En horas de la madrugada de este viernes, un hombre murió asesinado al interior de un casino clandestino en la comuna de La Pintana.

Según información preliminar, el hecho ocurrió a eso de las 01:00 horas en un domicilio de calle Violeta Parra.

Revisa también:

ADN

Según testigos, una banda de asaltantes habría irrumpido en el recinto, lo que ha generado varias hipótesis.

Una de ellas es que la víctima habría sido parte de este grupo delictual, y que habría fallecido en medio del atraco, ya sea por disparos de la propia banda, o por disparos del dueño del casino clandestino.

Personal del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidio (ECOH) del Ministerio Público se encuentra indagando este crimen registrado en La Pintana, e instruyó las pericias correspondientes a la Brigada de Homicidios de la PDI.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad