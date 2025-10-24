Hombre es asesinado al interior de casino clandestino en La Pintana: habría llegado a robar con banda
Según testigos, delincuentes habrían llegado al recinto para protagonizar un atraco, lo que habría provocado una balacera y posterior deceso del sujeto.
00:50
En horas de la madrugada de este viernes, un hombre murió asesinado al interior de un casino clandestino en la comuna de La Pintana.
Según información preliminar, el hecho ocurrió a eso de las 01:00 horas en un domicilio de calle Violeta Parra.
Según testigos, una banda de asaltantes habría irrumpido en el recinto, lo que ha generado varias hipótesis.
Una de ellas es que la víctima habría sido parte de este grupo delictual, y que habría fallecido en medio del atraco, ya sea por disparos de la propia banda, o por disparos del dueño del casino clandestino.
Personal del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidio (ECOH) del Ministerio Público se encuentra indagando este crimen registrado en La Pintana, e instruyó las pericias correspondientes a la Brigada de Homicidios de la PDI.
