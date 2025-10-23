Caso Ronald Ojeda: Colombia autoriza extradición del último involucrado por el crimen, “hombre de confianza” de los líderes del Tren de Aragua

La justicia colombiana autorizó finalmente la extradición a Chile Luis Alfredo Carrillo Ortiz, conocido ‘Gocho’, quien es señalado por su vinculación al crimen del ex-teniente venezolano Ronald Leandro Ojeda Moreno.

Carrillo fue detenido el 6 de febrero en la localidad de Chiscas, departamento de Boyacá, Colombia, en cumplimiento de una orden roja de Interpol.

Las autoridades chilenas lo reclaman por los delitos de asociación ilícita y secuestro con homicidio, en el marco del crimen contra el exmilitar venezolano, ocurrido en Santiago en febrero de 2024.

La resolución de la Corte Suprema de Justicia de Colombia señala que “la petición de extradición es conforme a derecho y, en consecuencia, se procederá a conceptuar favorablemente a dicho pedido”.

Hay que recordar que Carrillo se vincula con la banda venezolana Tren de Aragua, estructura señalada por las autoridades de actuar con capacidad transnacional, especialmente en Chile y Colombia.

El brigadier general William Rincón, de la Policía de Colombia, indicó que ‘Gocho’ era “hombre de confianza” de ‘Bobby’, el líder de la asociación criminal en Sudamérica.

Las consecuencias de un crimen que sigue haciendo eco

Uno de los aspectos más relevantes en la investigación desarrollada en Chile es que la motivación del crimen sería política; incluso existe una línea de trabajo que apunta al encargo desde altos mandos del régimen venezolano, específicamente al ministro Diosdado Cabello.

En su resolución, la Corte colombiana descartó que los delitos por los que se solicita a Carrillo estén prescritos, lo cual permitió avanzar en la extradición.

De esta manera, la captura y extradición de ‘Gocho’ representa otro golpe relevante a la estructura del Tren de Aragua, que opera con células en varios países latinoamericanos y se dedica a crímenes como secuestros, extorsión y tráfico de migrantes.

Ahora surge una serie de nuevos retos: demostrar la responsabilidad internacional del crimen, articular la cooperación con Colombia, y avanzar en la justicia respecto de un hecho que ha generado tensiones diplomáticas con Venezuela.