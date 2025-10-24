;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 24 de octubre, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este viernes contempla un juego del Campeonato Nacional 2025 y otros dos de la Primera B.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 24 de octubre, y quién transmite? / Daniel Pino/AgenciaUno

Hoy, viernes 24 de octubre, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla tres partidos.

Uno de estos encuentros dará inicio a la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025 y otros dos harán lo propio con la jornada 29 de la Primera B.

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 24 de octubre arrancará a las 17:00 horas, en el Municipal de La Cisterna, donde Palestino jugará ante Everton, con arbitraje de Cristian Galaz y transmisión de TNT Sports Premium.

Primera B

En el ascenso, habrá dos duelos en paralelo a contar de las 19:30 horas, donde podría haber campeón de la categoría, y con ambos encuentros con transmisión de ADN Deportes en su señal online.

Por una parte, en el Lucio Fariña de Quillota, San Luis recibirá al puntero, Deportes Copiapó. Fernando Vejar será el árbitro del partido, que tendrá emisión por TV en TNT Sports Premium.

El otro juego se desarrollará en el Ester Roa Rebolledo, donde Universidad de Concepción, segundo de la tabla, jugará ante Deportes Temuco, con arbitraje de Cristian Garay y transmisión de TNT Sports.

