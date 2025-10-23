;

Cometió un error que le costó caro a la U ante Lanús y dio la cara con este potente mensaje: “Asumo...”

El lateral de los azules, Fabián Hormazábal, reconoció su error en el primer gol del cuadro argentino y destacó el carácter del equipo de Gustavo Álvarez para rescatar un empate en el Nacional.

El lateral de Universidad de Chile, Fabián Hormazábal, realizó una dura autocrítica tras el empate 2-2 ante Lanús en el Estadio Nacional por el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

En zona mixta, el zaguero de los azules asumió la culpa por el error que cometió en el primer gol del cuadro argentino y sostuvo que “sabíamos más o menos a lo que iba a venir a jugar Lanús, un poco a esperar nuestros errores, que lamentablemente tuvimos y que también asumo cierta responsabilidad en el primer gol”.

“Pero bueno, el equipo demostró nuevamente una muestra de carácter y pudimos empatar. A la larga quedamos con gusto a poco por cómo se dio el juego, creo que fuimos superiores y protagonistas. Vamos a ir con toda la fe allá, a tratar de replicar lo que se hizo, sobre todo el segundo tiempo y quedarnos con la llave", agregó de cara a la revancha en Argentina.

Consultado sobre la reacción que tuvo la U en el segundo tiempo, el seleccionado nacional agregó que “lo que cambió fue que no cometimos errores y salieron los goles, creo que seguimos jugando de la misma manera y llegaron los goles”.

Hormazábal también se mostró optimista en dar el golpe en la revancha contra Lanús y no escondió su ilusión por instalarse en la final del torneo continental. “La gente y nosotros nos ilusionamos. Por lo que se vio hoy, sobre todo en el segundo tiempo, nos ilusionamos con esto, con lo que podemos lograr y vamos a dar la pelea hasta el último”, apuntó.

Además, adelantó el Clásico Universitario de este domingo ante la UC y señaló que “desde este momento no hay mucho tiempo, damos vuelta a la página y ya nos enfocamos en lo que va a ser el clásico del domingo. Vamos a tratar de descansar lo más posible y para tratar de llegar de la mejor manera".

