TNT Sports anuncia cambios en su transmisión: reconocen estar “abiertos” a emitir partidos del fútbol chileno en TV abierta

Gustavo Minaker, Head of Sports de Warner Bros. Discovery, empresa dueña de la señal oficial del balompié nacional, apuntó a fortalecer el producto.

Carlos Madariaga

Durante la jornada de este jueves se oficializó el acuerdo entre TNT Sports y la ANFP para poner fin a las controversias legales por incumplimiento de contratos entre 2019 y 2020, por partidos pendientes.

Entre los principales acuerdos, está el hecho de ampliar el calendario competitivo del fútbol chileno, incluyendo la Copa de La Liga Chilena y una Supercopa con cuatro equipos.

Además de garantizar actividad futbolística oficial todo el año, en la señal televisiva también dieron a conocer su acuerdo con la empresa Vívaro para mejorar el estándar de transmisión.

El vínculo, que se extenderá hasta 2033, apunta a disponer de fibra propia operativa 24/7 desde los estadios hasta Machasa, imágenes en HD/HDR de mayor calidad y rango de color, más cámaras en coberturas remotas y nuevos espacios para emitir contenidos en simultáneo.

Además, en TNT Sports reconocieron también la búsqueda de ampliar el acuerdo que hoy tiene a Mega como emisor de un partido de cada fecha de Primera División, pero en su señal 2.

“En este acuerdo existe la factibilidad y la posibilidad de pasar parte de estos contenidos en TV abierta (...) Nos interesa contar con un socio de televisión abierta y, por supuesto, establecer acuerdos comerciales que sean beneficiosos para ambas partes”, señaló Gustavo Minaker, Head of Sports de Warner Bros. Discovery, empresa dueña de TNT Sports.

El personero remarcó que están buscando un socio estratégico para emitir partidos por TV abierta. “Esa oportunidad la hemos pensado y la queremos explorar. Inclusive hemos tenido algunas conversaciones con un canal y también con el resto, y es parte de las posibilidades que estamos barajando”, concluyó.

TNT Sports

