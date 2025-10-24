;

Presentan querella por maltrato animal contra conocido supermercado por exhibición de langostas vivas

Según explicó la organización, los crustáceos serían mantenidos en acuarios pequeños, sucios y sin alimento.

Javiera Rivera

La Fundación Derecho y Defensa Animal presentó una querella por maltrato animal contra la cadena de supermercados Jumbo, acusando a la empresa de mantener langostas vivas en condiciones inadecuadas.

“Presentamos una querella criminal contra Jumbo por maltrato animal, tras constatar la exhibición de langostas vivas en condiciones deplorables en distintas sucursales del país. La acción ya fue admitida a tramitación”, informó la fundación.

Según explicó la organización, los crustáceos serían mantenidos en acuarios pequeños, sucios y sin alimento, lo que vulneraría las normas básicas de bienestar animal.

Además, denuncian que las langostas son hervidas vivas al ser seleccionadas por los clientes, práctica que —según la fundación— “les causa un sufrimiento extremo”.

La acción judicial fue presentada tras la recopilación de videos y fotografías enviadas por testigos y consumidores, los cuales evidenciarían la forma en que estos animales son tratados.

Respuesta de Jumbo

Consultados por la querella, desde Jumbo confirmaron estar en conocimiento de la acción judicial y aseguraron que sus procedimientos cumplen con la normativa chilena.

“Respecto de la querella presentada, Jumbo informa que está en conocimiento de la acción judicial y se encuentra revisando los antecedentes”, comenzó el comunicado.

“En relación con los procedimientos de manipulación señalados, la compañía garantiza que estos se realizan conforme a la normativa vigente, asegurando los más altos estándares de calidad y seguridad alimentaria”, agregó.

