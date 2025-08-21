Supermercado en Chile instala carros para mascotas y genera opiniones divididas entre los usuarios

Jumbo sorprendió a sus clientes al implementar carritos especiales para que perros y gatos acompañen a sus dueños durante las compras.

La iniciativa, presentada como un piloto en cuatro locales de Santiago —Bilbao, Ñuñoa, Concha y Toro y Lo Castillo— busca ofrecer una experiencia “pet friendly” dentro del supermercado.

Los carritos PetFriendly incluyen una jaula incorporada y están diseñados para animales de tamaño medio. “Con esta iniciativa buscamos ofrecer una solución segura para quienes quieren visitar el supermercado con sus mascotas”, explicaron.

Además, la empresa estableció 8 normas de uso, entre las que destacan que las mascotas deben permanecer dentro del carrito en todo momento, no pueden ingresar a cafeterías, bodegas ni zonas de alimentación, y los dueños deben limpiar los carros después de usarlos.

La reacción de los usuarios

Pero en redes sociales no todos ven con buenos ojos la medida. En TikTok hay usuarios que calificaron los carritos como “horrorosos”.

Mientras que otras personas valoraron la iniciativa: “Así debería de ser todos los supermercados”, “Los que tenemos mascotas agradecemos esta iniciativa”.