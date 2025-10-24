;

Por caso de maltrato animal en Antofagasta: programan audiencia por desafuero del diputado Sebastián Videla

El parlamentario, quien llegó al Congreso bajo la lista del Nuevo Pacto Social ocupando un cupo del Partido Liberal.

13 de agosto de 2024/SANTIAGO El diputado Sebastián Videla, junto a organizaciones animalistas, dan inicio al recorrido del “Bus Ciudadano, No a las Carreras de Galgos” está acción busca concientizar a todas y a todos, para que este maltrato deje de ser ley. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIUNO

La Corte de Apelaciones de Antofagasta fijó para el próximo 17 de noviembre la audiencia destinada a conocer los alegatos en torno a la solicitud de desafuero del diputado independiente Sebastián Videla.

La sesión se realizará al mediodía en la sala de Pleno del tribunal, ubicada en el cuarto piso de la sede del tribunal de alzada.

La petición de desafuero fue presentada por el exseremi de Bienes Nacionales, Eduardo König, y se enmarca en un caso de supuesto maltrato animal denunciado por el propio legislador.

Videla acusó a König de haber dado vidrio molido en la comida de un perro comunitario llamado Negrito, residente en el sector Coviefi de Antofagasta, hecho que motivó su denuncia ante la Fiscalía local.

El diputado, quien llegó al Congreso bajo la lista del Nuevo Pacto Social ocupando un cupo del Partido Liberal, se ha mantenido activo en temas de protección animal y ha señalado que la acción judicial busca esclarecer responsabilidades en este polémico caso.

La audiencia será clave para definir si se procede con el desafuero del parlamentario, lo que marcaría un hito en los procedimientos judiciales vinculados a denuncias de este tipo en la región.

Videla y su defensa podrán presentar sus argumentos ante la Corte, mientras que König tendrá la oportunidad de defenderse de las acusaciones. El tribunal evaluará la evidencia presentada y determinará los pasos a seguir en este proceso que ha generado expectación en la comunidad local y en el ámbito político regional.

