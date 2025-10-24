;

Empresa de telefonía deberá pagar millonaria multa por no garantizar baño ni media hora de colación a sus trabajadores

El fallo estableció que la compañía incumplió su deber de proteger la salud y bienestar de los empleados.

Javiera Rivera

Agencia Uno

Agencia Uno / Pablo Vera Lisperguer

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó una multa de 180 UTM (más de $12 millones) impuesta a WOM, luego de que la Inspección del Trabajo detectara diversas infracciones a la normativa laboral.

Según la resolución, la empresa no otorgó acceso a baños a los trabajadores que desempeñaban funciones en terreno, no respetó el tiempo mínimo de colación de media hora y no llevó un registro adecuado de asistencia.

Falta de acceso a servicios básicos

El fallo detalla que los empleados, principalmente ejecutivos de fibra óptica, debían recorrer largas distancias para acceder a servicios higiénicos, ya que la compañía no contaba con baños en las comunas donde ellos trabajaban, como Macul, Pudahuel y Cerro Navia.

La justicia estimó que esta situación vulnera la obligación de la empresa de proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, tal como exige la legislación chilena.

Por su parte, WOM acudió a los tribunales buscando anular la multa aplicada, alegando errores en la resolución administrativa. Sin embargo, la Corte desestimó los argumentos de la empresa y confirmó la sanción.

La sanción fue impuesta originalmente por la Inspección del Trabajo Metropolitana Oriente, tras una fiscalización que evidenció deficiencias estructurales y de gestión laboral.

Además, se constató que no se respetaba la media hora de colación obligatoria y que los registros de asistencia no reflejaban correctamente las horas trabajadas.

