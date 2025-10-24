Por apertura de nuevo local de comida rápida: hoy estarán regalando hamburguesas en La Florida / Barrio Chick'en

Desde el mediodía de este viernes 24 de octubre se estarán regalando 100 hamburguesas debido a la inauguración de un nuevo local de Barrio Chick’en.

La invitación es al mall Florida Center, en la comuna de La Florida, donde repartirán la creación de su su línea Chicken Burger American Crispy a los primeros comensales.

“Un platillo característico por su crujiente pollo hecho a mano acompañado de ingredientes frescos cocinados en el momento”, definieron desde el restaurante que pertenece al holding gastronómico chileno G&N Brands.

“La llegada es una gran noticia para la comuna. Primero, porque su apertura creará 15 nuevos puestos de trabajo, aportando al crecimiento económico del centro comercial. Y segundo, porque promoverá la infraestructura sostenible en el sector gastronómico", aseguró esta semana Atila Noronha, CEO de G&N Brands.

Más allá de Santiago, la marca está presente en Antofagasta, Calama, Concepción y Temuco.

G&N también agrupa otras cadenas como Doggis, Juan Maestro, Mamut, Tommy Beans, Lovdo Pizza y Bloke Burger.