Piden orden de arresto contra Nicole Moreno mientras participaba de “Fiebre de Baile”: su abogado explicó el motivo

Nicole “Luli” Moreno logró revertir una orden de arresto que había sido emitida en su contra por el Primer Juzgado de Policía Local de Las Condes, en el marco de una causa derivada de un accidente de tránsito ocurrido en mayo de 2024.

La resolución fue dejada sin efecto por la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que su defensa argumentara irregularidades en el proceso.

El caso se originó tras un choque por alcance en la comuna de Las Condes, hecho que provocó lesiones cervicales en la modelo. Sin embargo, con el paso de los meses, el tribunal dictó una orden de detención al considerar que la involucrada no se presentó a dos citaciones judiciales, luego de quienes la embistieron realizaran la denuncia.

El abogado Carlos Espinoza, representante de la deportista fitness, interpuso un recurso de amparo ante la Corte, señalando que su clienta nunca fue notificada correctamente de la primera audiencia y que, en la segunda ocasión, no pudo comparecer por motivos laborales relacionados con su participación en Fiebre de Baile.

El tribunal de alzada acogió el recurso, determinando que la orden de arresto no era proporcional y que no se ajustaba a derecho, ya que la notificación inicial no se concretó de manera adecuada. Además, estableció que la ausencia de Luli en la segunda audiencia estaba justificada por compromisos profesionales debidamente acreditados.

“Nicole estaba asustada, claro. Es una persona pública y, como venía llegando de una competencia de fisicoculturismo fuera del país, temía que la arrestaran a la vuelta”, dijo a LUN el representante legal de la participante de Fiebre de Baile.

Con esta decisión, la Corte dispuso que el Juzgado de Policía Local reprograme la declaración indagatoria de la modelo para una nueva fecha durante noviembre.