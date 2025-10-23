;

Pamela Díaz filtró los secretos de La Divina Comida: “Te pasan plata o te mandan un chef”

La conductora reveló en su podcast una serie de detalles desconocidos del programa culinario.

Javiera Rivera

Pamela Díaz lo volvió a hacer. La “Fiera” generó revuelo en redes sociales tras revelar, sin filtro, cómo realmente funciona el programa culinario “La Divina Comida” de Chilevisión, donde famosos comparten cena y conversación.

Durante el más reciente episodio de su podcast Sin Editar, Díaz conversó con la actriz Luz Valdivieso, a quien le preguntó directamente si participaría en un reality.

La intérprete respondió que no y explicó que incluso ha rechazado participar en programas similares, entre ellos La Divina Comida: “Me da vergüenza, no me gusta ese tipo de exposición”, comentó Valdivieso.

Ahí fue cuando Pamela, quien ha sido parte del programa en más de una ocasión, decidió contar cómo se organiza realmente el espacio.

“Te pasan plata o te mandan un chef”

Entre risas, Díaz soltó: “Es que tú eliges con quién vas. Eliges cuatro personas con las que podrías llevarte bien, ir a la casa, tener confianza y todo eso. Si no, no lo haces”, dijo primero.

Pero luego lanzó la frase que encendió las redes: “Da lo mismo, si eso es todo mentira. Te pasan $120 mil para que compres los productos y cocines para tus compañeros. Hay gente que compra sushi. O te mandan un chef. ¡Y hasta puedes cambiar de casa!”, afirmó la “Fiera”.

ADN

Divina Comida de Chilevisión

