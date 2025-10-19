Nicole Moreno, conocida como “Luli”, volvió a brillar en el mundo del fisicoculturismo al obtener la medalla de oro en la categoría Master +35 del Ms. Olympia Brasil 2025, uno de los campeonatos más reconocidos del circuito internacional.

Además, la modelo y empresaria alcanzó el top 3 en la categoría Open B de Bikini, consolidando su posición entre las mejores competidoras del continente.

Anteriormente, la deportista fitness compartió en Instagram su alegría cómo fueron los días previos a este certamen: “Costó esta preparación. Sin embargo, no me di por vencida y le di cada ¡día! Sin fallar en nada. A veces cansada, y seguía y seguía, me decía a mí misma ‘dale, Nicole, tú puedes’”.

Añadió: “Lágrimas, esfuerzo, sacrificio, todo esto mientras trabajaba, cocinaba, entrenaba, ensayaba, corría de un lugar a otro para cumplir con todo. ¡Nunca me fallé! Solo miraba hacia donde quería llegar! Horas y horas de entreno y cardios, horas y horas en la cocina”.

También destacó el apoyo que recibió durante el proceso: “Agradecida de todos los que comprendieron este momento de mi vida (...) Feliz de poder llegar a este momento (...) Mamita, te amo, gracias por apoyarme, y decirme ‘vamos hija, tú eres fuerte, puedes bailar y seguir con tu preparación’“

“Y yo te decía ‘mamá no tengo energía, pero en todo voy a dar mi 100’. Gracias Fiebre de Baile por permitir seguir mi calendario deportivo. ¡Llego con todo el lunes! Y también A mi equipo: Espérenme con algo rico, chocolate blanco Sin Azúcar”, cerró.