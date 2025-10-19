;

VIDEO. Luli no deja de triunfar en fisicoculturismo: Nicole Moreno se lleva el oro en prestigiosa competición internacional

La deportista fitness, modelo y empresaria suma otra medalla a las tantas más que ha sumado durante el último tiempo.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

Nicole Moreno, conocida como “Luli”, volvió a brillar en el mundo del fisicoculturismo al obtener la medalla de oro en la categoría Master +35 del Ms. Olympia Brasil 2025, uno de los campeonatos más reconocidos del circuito internacional.

Además, la modelo y empresaria alcanzó el top 3 en la categoría Open B de Bikini, consolidando su posición entre las mejores competidoras del continente.

Anteriormente, la deportista fitness compartió en Instagram su alegría cómo fueron los días previos a este certamen: “Costó esta preparación. Sin embargo, no me di por vencida y le di cada ¡día! Sin fallar en nada. A veces cansada, y seguía y seguía, me decía a mí misma ‘dale, Nicole, tú puedes’”.

Revisa también:

ADN

Añadió: “Lágrimas, esfuerzo, sacrificio, todo esto mientras trabajaba, cocinaba, entrenaba, ensayaba, corría de un lugar a otro para cumplir con todo. ¡Nunca me fallé! Solo miraba hacia donde quería llegar! Horas y horas de entreno y cardios, horas y horas en la cocina”.

También destacó el apoyo que recibió durante el proceso: “Agradecida de todos los que comprendieron este momento de mi vida (...) Feliz de poder llegar a este momento (...) Mamita, te amo, gracias por apoyarme, y decirme ‘vamos hija, tú eres fuerte, puedes bailar y seguir con tu preparación’

Y yo te decía ‘mamá no tengo energía, pero en todo voy a dar mi 100’. Gracias Fiebre de Baile por permitir seguir mi calendario deportivo. ¡Llego con todo el lunes! Y también A mi equipo: Espérenme con algo rico, chocolate blanco Sin Azúcar”, cerró.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad