“Vuelvo por todo”: Mega sorprende con retorno de polémico rostro a la TV chilena
Después de meses fuera de la televisión, el chico reality prepara su gran revancha.
Luis Mateucci está de vuelta en Mega. El reconocido chico reality argentino fue confirmado como nuevo participante de El Internado.
Con su estilo directo, competitivo y carismático, el argentino promete encender nuevamente las pantallas.
“Me siento afortunado por volver a Mega en un proyecto lindo. Vengo a ganar, aunque no sea el mejor cocinando, soy el mejor aprendiendo”, aseguró el cordobés.
El exintegrante de múltiples realities —recordado por su personalidad frontal y sus romances televisivos— se suma al reality decidido a conquistar tanto la cocina como a sus compañeros.
El programa, que marcó el regreso de Mega a los realities, combina desafíos culinarios con una convivencia intensa, y ya ha logrado captar a millones de espectadores.
“Todas las convivencias son difíciles, pero me gusta sorprenderme y ver cómo se da”, añadió Luis Mateucci, anticipando que no le teme al conflicto.
Con su regreso, Mega apuesta por uno de los rostros más icónicos del género, y los fanáticos ya esperan ver si Luis podrá repetir su fórmula de éxito... esta vez, entre ollas y fogones.
