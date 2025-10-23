“Vuelvo por todo”: Mega sorprende con retorno de polémico rostro a la TV chilena

Luis Mateucci está de vuelta en Mega. El reconocido chico reality argentino fue confirmado como nuevo participante de El Internado.

Con su estilo directo, competitivo y carismático, el argentino promete encender nuevamente las pantallas.

“Me siento afortunado por volver a Mega en un proyecto lindo. Vengo a ganar, aunque no sea el mejor cocinando, soy el mejor aprendiendo”, aseguró el cordobés.

El exintegrante de múltiples realities —recordado por su personalidad frontal y sus romances televisivos— se suma al reality decidido a conquistar tanto la cocina como a sus compañeros.

El programa, que marcó el regreso de Mega a los realities, combina desafíos culinarios con una convivencia intensa, y ya ha logrado captar a millones de espectadores.

“Todas las convivencias son difíciles, pero me gusta sorprenderme y ver cómo se da”, añadió Luis Mateucci, anticipando que no le teme al conflicto.

Con su regreso, Mega apuesta por uno de los rostros más icónicos del género, y los fanáticos ya esperan ver si Luis podrá repetir su fórmula de éxito... esta vez, entre ollas y fogones.