;

VIDEO. Pan, leche, queso y más: cuánto más barato es comprar alimentos en Chile que en Argentina

Radio ADN pudo constatar que productos de una canasta básica son más baratos en Chile.

Martín Neut

Diana Copa

Supermercado Argentina

Supermercado Argentina / STRINGER

Mientras Argentina celebrará este domingo 26 de octubre sus Elecciones Legislativas 2025, el flujo de turistas trasandinos hacia Chile se mantiene, motivados por las diferencias de precios en productos básicos.

La combinación de tipo de cambio favorable y precios más accesibles ha convertido a los supermercados chilenos en un destino atractivo para compras transfronterizas.

Revisa también:

ADN

Comparativa de precios entre Chile y Argentina

Radio ADN constató que, con un tipo de cambio aproximado de 100 pesos chilenos por 151 pesos argentinos, los alimentos en supermercados chilenos resultan más convenientes:

  • ⁠Aceite Natura de 1,5 litros: 5500 ARS (equivale a 3,642 pesos chilenos)
  • Paquete de 10 láminas de queso: 5.000 ARS (3.310 CLP)
  • Pan de molde Bimbo: 8.500 ARS (5.630 CLP)
  • 1 litro de leche líquida: 1.690 pesos ARS (1.129 CLP)
  • Yogurt con cereal: 3.500 ARS (2.315 CLP)
  • Salsa de tomate boloñesa: 2.000 ARS (1.325 CLP)
  • Harina de 1 kilo: 2.000 ARS (1.325 CLP)
  • Fideo de ⁠500 gramos: 1.890 ARS (1.250 CLP)
  • Atún ⁠170 gramos: 3.000 ARS (1.986 CLP)

Estas diferencias son especialmente relevantes para los productos de consumo diario, como pan, leche o yogurt, que representan un ahorro significativo para quienes cruzan la frontera.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad