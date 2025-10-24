Mientras Argentina celebrará este domingo 26 de octubre sus Elecciones Legislativas 2025, el flujo de turistas trasandinos hacia Chile se mantiene, motivados por las diferencias de precios en productos básicos.

La combinación de tipo de cambio favorable y precios más accesibles ha convertido a los supermercados chilenos en un destino atractivo para compras transfronterizas.

Comparativa de precios entre Chile y Argentina

Radio ADN constató que, con un tipo de cambio aproximado de 100 pesos chilenos por 151 pesos argentinos, los alimentos en supermercados chilenos resultan más convenientes:

⁠Aceite Natura de 1,5 litros: 5500 ARS (equivale a 3,642 pesos chilenos)

5500 ARS (equivale a 3,642 pesos chilenos) Paquete de 10 láminas de queso : 5.000 ARS (3.310 CLP)

: 5.000 ARS (3.310 CLP) Pan de molde Bimbo : 8.500 ARS (5.630 CLP)

: 8.500 ARS (5.630 CLP) 1 litro de leche líquida : 1.690 pesos ARS (1.129 CLP)

: 1.690 pesos ARS (1.129 CLP) Yogurt con cereal : 3.500 ARS (2.315 CLP)

: 3.500 ARS (2.315 CLP) Salsa de tomate boloñesa : 2.000 ARS (1.325 CLP)

: 2.000 ARS (1.325 CLP) Harina de 1 kilo : 2.000 ARS (1.325 CLP)

: 2.000 ARS (1.325 CLP) Fideo de ⁠500 gramos : 1.890 ARS (1.250 CLP)

: 1.890 ARS (1.250 CLP) Atún ⁠170 gramos: 3.000 ARS (1.986 CLP)

Estas diferencias son especialmente relevantes para los productos de consumo diario, como pan, leche o yogurt, que representan un ahorro significativo para quienes cruzan la frontera.