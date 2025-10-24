;

VIDEO. Ponen a flote en río Calle Calle de Valdivia el Magellan Discoverer, primer crucero híbrido-eléctrico chileno para turismo polar

La nave de lujo chilena combina propulsión híbrida, autonomía de 60 días y diseño sostenible para explorar la Antártica.

Martín Neut

ASENAV y Antarctica21 celebraron la botadura del Magellan Discoverer, el primer crucero híbrido-eléctrico de lujo construido en Chile y único en América. La ceremonia se realizó en el río Calle Calle, en Valdivia, con autoridades nacionales y regionales.

Fernando Rodríguez, gerente general de ASENAV, señaló que “hoy celebramos la botadura del Magellan Discoverer, un hito que es resultado del talento y la colaboración de dos empresas del sur de nuestro país”.

Agregó que “esta embarcación marca un salto en ingeniería sostenible, posicionando a Chile a la vanguardia mundial en innovación y diseño de naves de este tipo”.

Jaime Vásquez, presidente de Antarctica21, comentó: “Con el lanzamiento del Magellan Discoverer, reafirmamos nuestro compromiso por un turismo antártico sostenible”.

“Reflejo del talento nacional”

Destacó también que “este nuevo barco no solo representa un salto tecnológico en sostenibilidad, sino también un reflejo del talento nacional”.

El crucero cuenta con sistema híbrido-diésel-eléctrico, dos motores eléctricos Azipods® y baterías de litio. Esto permitirá reducir emisiones de CO₂, disminuir el ruido submarino y navegar hasta 60 días sin reabastecimiento.

Con capacidad para 96 pasajeros y 67 tripulantes, estará destinado al turismo polar de bajo impacto ambiental. La nave será entregada oficialmente en septiembre de 2026, marcando un nuevo estándar para la ingeniería naval chilena.

