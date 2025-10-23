Crisis en el gabinete de Milei: Canciller presenta su renuncia a cuatro días de las elecciones legislativas

En medio de una tensión política, el canciller Gerardo Werthein presentó su renuncia al presidente Javier Milei a solo cuatro días de las elecciones legislativas en Argentina.

Según informaron medios internacionales, la dimisión se hará efectiva el próximo lunes 27, como parte de un plan de reconfiguración del gabinete que el Gobierno ya había anunciado tras los comicios.

De acuerdo con La Política Online, Werthein decidió irse tras diferencias con Santiago Caputo, asesor cercano al mandatario y considerado su principal estratega político.

El empresario y diplomático no habría querido compartir equipo con él, en medio de acusaciones sobre una “cancillería paralela” en los vínculos con Estados Unidos.

La relación se deterioró luego de la visita de Milei a Washington, cuando el presidente Donald Trump confundió las elecciones legislativas con las presidenciales.

Comienza el recambio de gabinete

Entre los posibles sucesores se mencionan a Guillermo Francos, actual jefe de Gabinete; Federico Pinedo, exsenador; y Alec Oxenford, embajador en Estados Unidos.

La salida de Werthein sería la primera de una serie de ajustes ministeriales que incluirán a Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa), quienes competirán en las elecciones del domingo.