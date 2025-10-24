;

Futaleufú y Puelo: Chile protege legalmente dos ríos por primera vez con reservas de caudal

La medida asegura agua para consumo humano, resguarda biodiversidad y fortalece actividades de comunidades locales. La medida entrará en vigencia el 3 de noviembre.

Martín Neut

20:00

La Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas declaró reservas de caudales en los ríos Futaleufú y Puelo, marcando la primera protección legal de ríos en Chile.

La medida, que entra en vigencia la semana del 3 de noviembre, busca asegurar el flujo de agua frente a proyectos industriales y preservar ecosistemas.

En el programa Tu Nuevo ADN, conducido por Andrea Obaid, Paulo Urrutia, director de la ONG Bestias del Sur Salvaje, señaló: “Este es un hito clave para Futaleufú, Puelo y las comunidades de la Patagonia, que puede catalizar un proceso a nivel latinoamericano. Garantiza turismo sostenible, pesca recreativa y prácticas culturales y familiares”.

Por su parte, Carlos Flores, jefe del Departamento de Recursos Hídricos de la DGA, explicó: “La reserva nos permite proteger un porcentaje del caudal para consumo humano, saneamiento y preservación ecosistémica. Esto asegura que los ríos mantengan un flujo adecuado para cumplir con el interés público”.

La medida fue posible gracias a la renuncia de derechos de aprovechamiento de aguas por parte de empresas, devolviendo los caudales al Estado. Las comunidades locales dependen de estas aguas para turismo, pesca, agricultura y ganadería familiar.

