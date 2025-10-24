Futaleufú y Puelo: Chile protege legalmente dos ríos por primera vez con reservas de caudal

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas declaró reservas de caudales en los ríos Futaleufú y Puelo, marcando la primera protección legal de ríos en Chile.

La medida, que entra en vigencia la semana del 3 de noviembre, busca asegurar el flujo de agua frente a proyectos industriales y preservar ecosistemas.

En el programa Tu Nuevo ADN, conducido por Andrea Obaid, Paulo Urrutia, director de la ONG Bestias del Sur Salvaje, señaló: “Este es un hito clave para Futaleufú, Puelo y las comunidades de la Patagonia, que puede catalizar un proceso a nivel latinoamericano. Garantiza turismo sostenible, pesca recreativa y prácticas culturales y familiares”.

Por su parte, Carlos Flores, jefe del Departamento de Recursos Hídricos de la DGA, explicó: “La reserva nos permite proteger un porcentaje del caudal para consumo humano, saneamiento y preservación ecosistémica. Esto asegura que los ríos mantengan un flujo adecuado para cumplir con el interés público”.

La medida fue posible gracias a la renuncia de derechos de aprovechamiento de aguas por parte de empresas, devolviendo los caudales al Estado. Las comunidades locales dependen de estas aguas para turismo, pesca, agricultura y ganadería familiar.