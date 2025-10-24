;

Ministro Cataldo responde a críticas de Desbordes por fallas en el SIMCE: “No estamos en una crisis”

La repuesta del secretario de Estado se da luego que el alcalde de Santiago lo acusara de “silencio permanente” ante los problemas con la prueba y la violencia en liceos emblemáticos.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, salió al paso de las críticas del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien lo acusó de “no hacerse cargo de nada” tras los problemas registrados en la aplicación del SIMCE, donde varios examinadores no se presentaron a rendir las pruebas.

En conversación con Radio Infinita, el secretario de Estado calificó la situación como “impresentable”, aunque descartó que se trate de una crisis en el sistema educativo.

“Es impresentable que la empresa falle, pero no estamos en una crisis”, sostuvo el titular del Mineduc.

Respecto a los cuestionamientos del jefe comunal, el ministro fue enfático en señalar que las críticas tienen un componente político. “Yo no pongo en duda que el alcalde Desbordes, que permanentemente vuelve a la crítica a mi persona, tiene el interés genuino de que se resuelva este problema, lo que pasa es que el esfuerzo que él hace por tratar de endosar políticamente, en contexto electoral, una cierta responsabilidad en mí como ministro, no va a ayudar en nada a que se resuelva el problema de violencia en las escuelas”, afirmó.

Desbordes había señalado que el Ministerio de Educación debía asumir responsabilidad por lo ocurrido con el SIMCE y por los episodios de violencia en liceos emblemáticos de la capital, acusando además un “silencio permanente” de Cataldo frente a estos temas.

Asimismo, el titular de Educación invitó al jefe comunal de Santiago a que “siga trabajando en colaboración con el Ministerio Público, el Mineduc (...) la subsecretaria (Alejandra) Arratia ha estado a cargo de esta estrategia. Si valora a la subsecretaria, está valorando el trabajo del Mineduc. Lo que yo no puedo hacer es estar en todos los temas al mismo tiempo, porque es muy grande”.

