Alcalde Desbordes niega pago por la Clínica Sierra Bella: “No voy a pagar ocho mil millones por algo que vale dos mil”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió este jueves a la polémica en torno a la compraventa de la exclínica Sierra Bella, cuyo futuro permanece incierto luego de que la Contraloría detectara vicios en la tasación inicial, incluyendo un precio considerado injustificado.

Durante una actividad en Recoleta, el jefe comunal afirmó que no pagará el Vale Vista que ronda los ocho mil millones de pesos, señalando que el valor real del inmueble sería de apenas dos mil millones.

“Vamos a interponer todas las excepciones que correspondan, porque hay juicios pendientes y enriquecimiento ilícito. No voy a pagar ocho mil por algo que vale dos mil”, señaló. En esa línea, Desbordes responsabilizó a la exalcaldesa Irací Hassler por la situación y acusó que los dueños de la clínica insisten en un negocio “completamente viciado”. La inmobiliaria San Valentino Spa es la empresa detrás de la venta que actualmente exige el pago al municipio.

El caso se remonta a 2023, cuando la exlíder comunal intentó adquirir la clínica para convertirla en un establecimiento municipal, proyecto que no prosperó tras las observaciones de la Contraloría. Desde entonces, el debate se mantiene abierto, con vecinos de barrios como Matta Sur presionando por su concreción debido a las carencias en salud primaria en la comuna.

Parlamentarios del distrito 10 también se han sumado al debate. La diputada Lorena Fríes criticó la postura de Desbordes, asegurando que la comuna necesita reforzar su infraestructura de salud y que el proyecto de Sierra Bella podría ser una contribución positiva. Por su parte, el diputado Jorge Alessandri respaldó la posición del alcalde de no concretar la compra.

En la arista penal del caso, la exalcaldesa Hassler fue sobreseída, aunque la disputa civil sigue abierta. Desde la municipalidad, ya se estudian distintas estrategias legales para impedir que se concrete la compraventa y evitar el desembolso de los ocho mil millones que exige la empresa vendedora.