Ministerio Público presenta querella de capítulos contra exfiscal Manuel Guerra por presunta participación en caso Audios

El Ministerio Público anunció la presentación de una querella de capítulos ante la Corte de Apelaciones contra el exfiscal regional metropolitano oriente Manuel Guerra, investigado por presuntos delitos de corrupción y revelación de información.

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, explicó que “vamos a pedir no la formalización, porque eso no es lo que procede directamente, sino lo que se llama querella de capítulos”.

“Esto es una solicitud que se hace a la Corte de Apelaciones para efectos de determinar si hay antecedentes o mérito suficiente para proceder luego a formalizar”, dijo para complementar.

La indagatoria apunta a supuestos intercambios de información entre Guerra y el abogado Luis Hermosilla sobre causas como Penta, Dominga, Exalmar y la investigación contra el exdirector de la PDI Héctor Espinosa.

La defensa “está tranquila”

El abogado defensor Carlos Mora afirmó que la defensa “está tranquila porque tiene la certeza de la inexistencia de hechos constitutivos de delitos en la investigación que lleva adelante el fiscal Mario Carrera”.

Guerra, por su parte, ha negado cualquier vínculo político: “Hasta el último día en la Fiscalía fui funcionario público, jamás funcionario de Piñera... yo más bien era opositor”, señaló en entrevista con La Tercera.

En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado mantiene desde 2024 una querella contra el exfiscal por soborno, cohecho y revelación de secreto.