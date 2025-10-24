;

Cuenta de la luz: Gobierno logra acuerdo con Transelec para devolución de $135 millones de dólares cobrados en exceso

El ministro Álvaro García anunció que los montos se descontarán en las boletas desde enero del 2026, mientras el Ejecutivo negocia con generadoras por nuevos reembolsos.

Martín Neut

Benjamín Quinteros

La Moneda concreta acuerdo con Transelec

El Gobierno concretó un acuerdo con la empresa Transelec para devolver US$135 millones cobrados en exceso a los usuarios del sistema eléctrico.

El anuncio fue realizado por el ministro de Energía, Álvaro García, quien explicó que los montos serán restituidos a partir de enero de 2026 a través de descuentos reflejados en las boletas de cada cliente.

“Después de una semana de asumir mi cargo, hemos resuelto el sobrecosto en las tarifas de la ciudadanía. Transelec ha aceptado devolver la totalidad de los recursos que había cobrado en exceso”, señaló el secretario de Estado.

Desde La Moneda precisaron que este acuerdo responde a cobros indebidos detectados en los últimos meses.

En paralelo, continúan las conversaciones con empresas generadoras que también habrían aplicado cobros adicionales por unos US$115 millones, debido a un error metodológico de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

