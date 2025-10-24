En medio de candidatura a secretaria general: Michelle Bachelet llama a renovar el multilateralismo por los 80 años de la ONU

En el marco del 80° aniversario de la creación de las Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet envío carta en la que hizo un llamado a fortalecer el multilateralismo y a situar la paz como eje central de la cooperación internacional.

El mensaje llega en medio de su candidatura para suceder a António Guterres como secretaria general del organismo, anunciada por el Presidente Gabriel Boric en su último discurso en la Asamblea General.

En el texto, Bachelet recordó que la ONU nació “en medio de las ruinas de la guerra” como una promesa de paz, derechos humanos y desarrollo, principios que —a su juicio— deben ser renovados frente a los desafíos actuales.

“Enfrentamos crisis convergentes: conflictos violentos, retrocesos democráticos, desigualdades profundas y la triple emergencia planetaria del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad”, advirtió la exmandataria. En esa línea, sostuvo que “ningún país puede resolver estos desafíos solo”, destacando la necesidad de un “multilateralismo renovado, abierto, inclusivo y anclado en las realidades actuales”.

Bachelet, quien también fue alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, subrayó que la prevención, el diálogo y la justicia social son pilares esenciales para sostener la paz. “La justicia social es el mejor antídoto contra la inestabilidad”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a escuchar a los jóvenes y a las comunidades históricamente marginadas, promovie

ndo alianzas que involucren a gobiernos, ciudades, empresas, ciencia, cultura y sociedad civil. “La mayor fortaleza de la ONU siempre ha sido la solidaridad de los pueblos”, señaló.

La expresidenta cerró su mensaje destacando que la próxima década debe centrarse en “honrar la promesa original” del organismo internacional: proteger a quienes están en riesgo, empoderar a los excluidos y asegurar una vida digna en un planeta sostenible.