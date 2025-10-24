;

En medio de candidatura a secretaria general: Michelle Bachelet llama a renovar el multilateralismo por los 80 años de la ONU

En el texto, la expresidenta recordó que la ONU nació “en medio de las ruinas de la guerra” como una promesa de paz, derechos humanos y desarrollo.

Nelson Quiroz

GETTY IMAGES

GETTY IMAGES / FABRICE COFFRINI

En el marco del 80° aniversario de la creación de las Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet envío carta en la que hizo un llamado a fortalecer el multilateralismo y a situar la paz como eje central de la cooperación internacional.

El mensaje llega en medio de su candidatura para suceder a António Guterres como secretaria general del organismo, anunciada por el Presidente Gabriel Boric en su último discurso en la Asamblea General.

ADN

X @Gabrielboric

En el texto, Bachelet recordó que la ONU nació “en medio de las ruinas de la guerra” como una promesa de paz, derechos humanos y desarrollo, principios que —a su juicio— deben ser renovados frente a los desafíos actuales.

Revisa también

ADN

“Enfrentamos crisis convergentes: conflictos violentos, retrocesos democráticos, desigualdades profundas y la triple emergencia planetaria del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad”, advirtió la exmandataria. En esa línea, sostuvo que “ningún país puede resolver estos desafíos solo”, destacando la necesidad de un “multilateralismo renovado, abierto, inclusivo y anclado en las realidades actuales”.

Bachelet, quien también fue alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, subrayó que la prevención, el diálogo y la justicia social son pilares esenciales para sostener la paz. “La justicia social es el mejor antídoto contra la inestabilidad”, afirmó.

ADN

Michelle Bachelet / Diego Martin

Asimismo, hizo un llamado a escuchar a los jóvenes y a las comunidades históricamente marginadas, promovie

ndo alianzas que involucren a gobiernos, ciudades, empresas, ciencia, cultura y sociedad civil. “La mayor fortaleza de la ONU siempre ha sido la solidaridad de los pueblos”, señaló.

La expresidenta cerró su mensaje destacando que la próxima década debe centrarse en “honrar la promesa original” del organismo internacional: proteger a quienes están en riesgo, empoderar a los excluidos y asegurar una vida digna en un planeta sostenible.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad