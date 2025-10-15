Esta mañana Luis Hermosilla, protagonista en el denominado caso Audio-Factop , llegó al Centro de Justicia de Santiago para la audiencia de revisión de medidas cautelares que le fueron impuestas.

Recordar que el 4° Juzgado de Garantía de Santiago citó a esta audiencia para resolver si mantiene el arresto domiciliario, luego de que Carabineros informara que el abogado no estaba cumpliendo con dicha medida cautelar.

Esto ocurrió el 4 de septiembre, cuando un uniformado se trasladó a su domicilio y, tras reiterados intentos de fiscalización, no recibió respuesta , lo que fue informado al tribunal mediante un oficio.

“Fue un malentendido técnico”

Es así que Luis Hermosilla concurrió en completo silencio, junto a su hermano y abogado, Juan Pablo Hermosilla, al Centro de Justicia para la audiencia, donde el 4° Juzgado de Garantía podría ordenar que el abogado vuelva al régimen de prisión preventiva.

Respecto a la situación informada por Carabineros, el jurista explicó que “no es raro que en estas circunstancias, con este tipo de medidas cautelares, ocurran estos desencuentros , a veces, con la policía. No significa que haya un incumplimiento (...) fue un malentendido técnico”.

Revisa aquí la llegada de Luis Hermosilla al Centro de Justicia de Santiago: