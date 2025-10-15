VIDEO. Podría volver a Capitán Yáber: Luis Hermosilla llega al Centro de Justicia para revisión de cautelares
Luis Hermosilla concurrió en completo silencio, junto a su abogado y hermano Juan Pablo Hermosilla, al 4° Juzgado de Garantía, el cual resolverá si mantiene el arresto domiciliario.
Esta mañana Luis Hermosilla, protagonista en el denominado caso Audio-Factop, llegó al Centro de Justicia de Santiago para la audiencia de revisión de medidas cautelares que le fueron impuestas.
Recordar que el 4° Juzgado de Garantía de Santiago citó a esta audiencia para resolver si mantiene el arresto domiciliario, luego de que Carabineros informara que el abogado no estaba cumpliendo con dicha medida cautelar.
Esto ocurrió el 4 de septiembre, cuando un uniformado se trasladó a su domicilio y, tras reiterados intentos de fiscalización, no recibió respuesta, lo que fue informado al tribunal mediante un oficio.
“Fue un malentendido técnico”
Es así que Luis Hermosilla concurrió en completo silencio, junto a su hermano y abogado, Juan Pablo Hermosilla, al Centro de Justicia para la audiencia, donde el 4° Juzgado de Garantía podría ordenar que el abogado vuelva al régimen de prisión preventiva.
Respecto a la situación informada por Carabineros, el jurista explicó que “no es raro que en estas circunstancias, con este tipo de medidas cautelares, ocurran estos desencuentros, a veces, con la policía. No significa que haya un incumplimiento (...) fue un malentendido técnico”.
