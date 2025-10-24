Matthei acusa estrategia de Boric en favor de Kast: “Es el más fácil de derrotar en segunda vuelta”

Durante su visita al Biobío, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, reiteró sus críticas al Presidente Gabriel Boric, asegurando que su intención sería favorecer a José Antonio Kast para la segunda vuelta electoral porque “es más fácil de derrotar”.

En un punto de prensa, la exalcaldesa de Providencia explicó que esta estrategia del oficialismo sería parte de un “jueguito” político, y que todas las encuestas muestran que ella sería la más difícil de vencer en un eventual balotaje. “Siempre los contrarios van a votar por el más débil. Eso es más viejo que el hilo negro”, sostuvo.

Evelyn Matthei / Hans Scott Ampliar

Matthei agregó que la carta de Kast sería vulnerable porque “todavía no le han sacado ninguna de las cosas que le sacaron en la segunda vuelta de la vez pasada”, y que su campaña busca centrarse en problemas concretos del país, más allá de los debates políticos entre candidatos.

Matthei también respondió a la declaración de Kast, quien aseguró que iría “por Boric”, calificándola como parte de la misma dinámica de confrontación política: “Están los dos jugando. Yo estoy hablando de los problemas del Biobío, de infraestructura, de orden, de los hospitales y de los tacos de la gente”.

En paralelo, la candidata presentó un plan de infraestructura para la región, que incluye la construcción de cinco nuevas cárceles, inversiones en energía renovable, mejoras en conectividad vial y la implementación de un tren nocturno entre Santiago y Concepción en sus primeros 100 días de gobierno.

Sobre el reciente apoyo de más de 100 figuras de centro y centroizquierda a su candidatura, la abanderada de Chile Vamos aseguró que “los recibo con mucho agradecimiento, porque todos los que quieran ayudar están bienvenidos”, recalcando que su foco está en resultados concretos para la ciudadanía y no en la ideología política.