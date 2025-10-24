El cantante Pablo Herrera sorprendió al mundo del espectáculo al confirmar su salto a la política como candidato a diputado independiente por un cupo de Renovación Nacional (RN) en el distrito 14.

La decisión del artista llega un año después de que comenzara a participar en espacios de debate político, lo que marcó un reflote de su vida pública y una nueva etapa en la que no había incursionado antes.

En entrevista con La Tercera, el artista explicó que “cuando me empezaron a invitar a espacios más políticos, saqué una veta que no sabía que tenía. Ahí me di cuenta que los políticos poseen cierto poder para ejercer cambios a través de las leyes. Entonces dije: ‘Quizás ahí es donde debo estar’”.

El cantautor, que desde hace meses integra como panelista Sin Filtros y es parte del programa Tal Cual de TV+, señaló sentirse cómodo yendo por un cupo de Renovación Nacional. “Soy más de derecha que otra cosa. RN es un partido equilibrado, que interpreta a la gran mayoría de los chilenos independientes”, afirmó.

Respecto a cómo compatibilizará su carrera artística con una eventual labor parlamentaria, Pablo Herrera expresó: “Si tengo que alejarme de la música, lo voy a hacer porque encuentro que es una actividad notable (ser diputado). Por ahí haré ciertas cosas de vez en cuando, capaz que haga un concierto en el Congreso (ríe)”.