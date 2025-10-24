La U de Chile no utilizará más el Estadio Nacional hasta 2026 / Marcelo Hernandez

El empate 2-2 ante Lanús ayer jueves pudo significar perfectamente la despedida de la U de Chile del Estadio Nacional hasta el próximo año.

Considerando que, de avanzar a la final de la Copa Sudamericana, aquel juego será en Paraguay, a los azules les quedan tres partidos como locales en el Campeonato Nacional 2025.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, para ninguno de ellos podrá utilizar el recinto de Ñuñoa.

El próximo choque de local para la U de Chile es el miércoles 5 de noviembre, cuando disputen su encuentro pendiente ante Everton, pero debido a los preparativos para el concierto de Dua Lipa el 11 de noviembre, no podrán jugar en el Nacional: la opción que se maneja es la del Santa Laura, ya reservado para el juego del 9 de noviembre, ante Deportes Limache.

Y en el caso de su último encuentro del año de local, ante el puntero Coquimbo Unido, dicho encuentro deberá jugarse el fin de semana del 30 de noviembre, donde el Estadio Nacional tampoco está disponible, pues albergará el cierre de la Teletón, agendado para el sábado 29 de noviembre.