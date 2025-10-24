;

Jueza del caso SQM y el mensaje en redes tras la absolución: “Estos tres años han sido terribles”

La magistrada Claudia Santos Silva expresó su alivio en Instagram tras concluir el extenso juicio. “Por fiiiinn cumplido”, dijo.

Martín Neut

Cierre de caso SQM

Cierre de caso SQM / Diego Martin

La jueza Claudia Santos Silva, una de las integrantes del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, utilizó sus redes sociales para manifestar su alivio tras concluir el extenso juicio del caso SQM, el proceso más costoso en la historia del Ministerio Público.

A través de su cuenta de Instagram, la magistrada compartió un mensaje en el que reconoció el desgaste que le provocó el juicio, que se extendió por casi tres años y terminó con la absolución de Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami y otros seis acusados.

Por fiiiiiiiinnnnnn cumplido el paso 1. Muchísimas gracias a todos por su apoyo y mensajes llenos de cariño. Estos casi 3 años han sido terribles, con un costo altísimo para mi salud y para mi familia. Respiraré un momento para el arduo paso 2”, escribió Santos Silva en su cuenta de Instagram.

La jueza fue parte de la mayoría del tribunal que resolvió absolver a los imputados y aludió al “paso 2” en referencia a la redacción de la sentencia, cuya entrega se prevé para agosto de 2026, según consignó La Tercera.

