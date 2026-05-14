Festival BAMBA revela su line up por día: Marc Anthony, Juanes, Fito Páez y Carlos Vives lideran la gran fiesta latina en Chile

La música latina ya tiene nueva casa en Chile. Festival BAMBA, el evento creado por Lotus junto a Juanes, reveló oficialmente el line up por día de su primera edición, que se realizará el próximo 24 y 25 de octubre de 2026 en el Parque O’Higgins de Santiago.

Más que un festival, este espacio musical busca transformarse en un punto de encuentro para la identidad cultural latinoamericana.

El evento contará con dos escenarios principales, sectores gastronómicos inspirados en sabores regionales, espacios de arte y experiencias premium como Club Bamba y La Terraza.

BAMBA Ampliar

Respecto al line-up por día, la jornada inaugural del sábado 24 estará marcada por los ritmos tropicales y el pop latino con Marc Anthony y Juanes como grandes protagonistas.

A ellos se suman Los Vásquez, Conociendo Rusia, Jovanotti, Los Pericos, Coti, Elena Rose y Gale, en una mezcla que promete ir desde la balada al reggae y la fiesta.

El domingo 25, en tanto, apostará por una atmósfera más rockera y nostálgica con Fito Páez y Carlos Vives encabezando el cartel. También estarán Bomba Estéreo, Orishas, Ráfaga y Álvaro Henríquez junto a Pettinellis.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster Chile, mientras que toda la información sobre experiencias y tickets puede revisarse en Festival BAMBA.