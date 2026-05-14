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Festival BAMBA revela su line up por día: Marc Anthony, Juanes, Fito Páez y Carlos Vives lideran la gran fiesta latina en Chile

El nuevo espacio impulsado por Lotus y Juanes confirmó la distribución de artistas para sus dos jornadas en Parque O’Higgins.

Nelson Quiroz

GETTY IMAGES

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La música latina ya tiene nueva casa en Chile. Festival BAMBA, el evento creado por Lotus junto a Juanes, reveló oficialmente el line up por día de su primera edición, que se realizará el próximo 24 y 25 de octubre de 2026 en el Parque O’Higgins de Santiago.

Más que un festival, este espacio musical busca transformarse en un punto de encuentro para la identidad cultural latinoamericana.

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El evento contará con dos escenarios principales, sectores gastronómicos inspirados en sabores regionales, espacios de arte y experiencias premium como Club Bamba y La Terraza.

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Respecto al line-up por día, la jornada inaugural del sábado 24 estará marcada por los ritmos tropicales y el pop latino con Marc Anthony y Juanes como grandes protagonistas.

A ellos se suman Los Vásquez, Conociendo Rusia, Jovanotti, Los Pericos, Coti, Elena Rose y Gale, en una mezcla que promete ir desde la balada al reggae y la fiesta.

El domingo 25, en tanto, apostará por una atmósfera más rockera y nostálgica con Fito Páez y Carlos Vives encabezando el cartel. También estarán Bomba Estéreo, Orishas, Ráfaga y Álvaro Henríquez junto a Pettinellis.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster Chile, mientras que toda la información sobre experiencias y tickets puede revisarse en Festival BAMBA.

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