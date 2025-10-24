“No existen diligencias reales y útiles”: defensa de exadministrador electoral de Karina Oliva solicita cerrar investigación por gastos de campaña

La defensa de Martín Miranda, exadministrador electoral de Karina Oliva, solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago cerrar la investigación por presuntos fraudes en la rendición de gastos de campaña, formalizada hace casi dos años por el fiscal Héctor Barros.

El abogado Ramón Sepúlveda ingresó la petición argumentando que los plazos de indagación ya vencieron y que no quedan diligencias pendientes.

“Hemos solicitado el cierre de investigación, ya que el plazo se encuentra vencido con una investigación que lleva casi dos años formalizada”, afirmó.

“No existen pruebas”

Agregó que “no existen diligencias reales y útiles para el esclarecimiento de los hechos que justifiquen mantener abierta esta causa” y que “no existen pruebas para sostener los delitos por los que se formalizó a mis clientes”.

Desde el Ministerio Público señalaron que el cierre ya se había intentado en marzo, pero se postergó a petición de las defensas de Oliva y Jorge Ramírez.

“El 3 de marzo de este año, la Fiscalía pidió al 7° Tribunal de Garantía que se fijara audiencia de cierre (...). La Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Sur ya está pronta a presentar la acusación”, precisaron desde la institución.