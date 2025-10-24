ME-O anuncia acciones legales tras ser absuelto en caso SQM: “Que haya consecuencias administrativas y penales”

El candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, anunció acciones legales tras ser absuelto del caso SQM, después de un proceso judicial que se extendió por más de 10 años.

El aspirante a La Moneda dio a conocer la noticia durante el programa “Candidato, llegó tu hora” de TVN: “Tomé la decisión con los abogados, que leído el veredicto, el lunes vamos a presentar una denuncia ”.

“Primero que se esclarezca cómo se creó este caso; dos, queremos los emails entre los fiscales, que algunos son públicos, de cómo decidieron solo meterme a mí y no a los demás líderes políticos; y tercero, que haya una consecuencia administrativa y penal”, añadió.