Humberto “Chupete” Suazo se despide del fútbol profesional a los 44 años: “Me voy muy contento, cumpliendo todo sueños”

El histórico delantero Humberto “Chupete” Suazo disputó este viernes su último partido como futbolista profesional, cerrando su carrera a los 44 años con la camiseta de San Luis de Quillota, en el empate sin goles ante Deportes Copiapó por la fecha 29 de la Primera B.

Visiblemente emocionado, el “Chupete” se despidió ante las cámaras de TNT Sports tras recibir un homenaje con saludos de excompañeros y una recopilación de sus mejores goles.

“Es muy emocionante, creo que refleja todo lo que fue mi carrera, hacer el deporte que más amo, poder marcar muchos goles, hacer feliz a mucha gente. Me voy muy contento, cumpliento todos mis sueños”, señaló con la voz quebrada.

Suazo dijo esperar ser “una inspiración para muchos niños, de que se puede, con actitud. Me costó agarrar el hilo viejo ya, pero creo que me preocupé, me propuse sacar mi familia adelante”.

Sensible recuerdo por su padre

El delantero también recordó a su padre, don Pello, a quien dedicó parte de sus palabras al borde de las lágrimas.

“Es lo que siempre soñé, que me hubiera visto jugar. Ese es el gran dolor que tengo. Me acompañó a todos lados cuando era chico, y no me pudo ver jugar como profesional”, expresó.

Finalmente, agradeció a su familia y a los clubes por los que pasó. “Me voy muy orgulloso y satisfecho por lo que logré. Le quiero mandar un saludo a todos los clubes por los que pasé. Muchas gracias a todos”, concluyó el goleador que dejó huella en Colo-Colo, Monterrey y la Selección Chilena.