Este viernes, Humberto Suazo jugará su último partido como futbolista profesional. El “Chupete” eligió retirarse de la actividad a sus 44 años y con la camiseta de San Luis, que hoy recibirá a Deportes Copiapó por la fecha 29 de la Primera B.

Con este contexto, en ADN Deportes recopilamos los 5 mejores goles que marcó el delantero nacional a lo largo de su carrera, tanto en clubes como en la selección chilena.

Gol a Cobreloa (2004)

En su primer año jugando en Primera División, y vistiendo los colores de Audax Italiano, Humberto Suazo sorprendió a todos con un golazo de larga distancia ante Cobreloa en el Clausura 2004.

🔥⚽🤯 EL HOMBRE VENIDO DEL PLANETA GOL



Humberto Suazo se retira del fútbol profesional y recordamos esta increíble anotación jugando por Audax Italiano en 2004. Chupete no la pensó y clavó un disparo de larga distancia ante Cobreloa

Gol a Brasil (2007)

“Chupete” le marcó tres tantos a la selección brasileña durante su carrera. Uno de esos goles fue en la Copa América 2007, donde se lució con una brillante definición de “globito” ante Doni.

Gol a Liga de Quito (2007)

En su primera etapa en Colo Colo, el hombre venido del planeta gol clavó un golazo al ángulo contra Lida de Quito, por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2007.

Gol a Santos Laguna (2010)

Humberto Suazo es el segundo goleador histórico de Monterrey, club donde marcó 121 tantos. ¿El más recordado? El que convirtió ante Santos Laguna en 2010 por la final del torneo mexicano, en una noche donde el chileno se coronó campeón con los “Rayados”.

Gol a Venezuela (2010)

Por las Eliminatorias al Mundial 2010, Suazo le dio la victoria a La Roja en Venezuela, marcando el 3-2 en los últimos minutos del partido. Sin dudas, ese gol es uno de los más gritados por los hinchas chilenos.