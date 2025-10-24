El histórico delantero chileno, Humberto “Chupete” Suazo, jugará este viernes su último partido como futbolista profesional, cuando San Luis de Quillota reciba a Deportes Copiapó por la penúltima fecha de la Primera B 2025.

En la antesala de la despedida definitiva del goleador de 44 años, otra leyenda del balompié nacional como Carlos Caszely conversó con ADN Deportes y se refirió al adiós del exatacante de Monterrey, Colo Colo, entre otros clubes.

“Me hubiese gustado poder estar, como estuve en la despedida de (Iván) Zamorano, de Marcelo Salas, Esteban Paredes y todos los grandes futbolistas que han hecho algo por el deporte chileno”, declaró el “Rey del Metro Cuadrado” en el marco del estreno del documental “Eterno”, por el centenario del “Cacique”.

En esa línea, Caszely destacó la trayectoria de Suazo y agregó que “aplaudo a esa gente que ha hecho algo por el deporte en este país, como lo hice con Hans Gildemeister, Fernando González, Nico Massú o el gran Chino Ríos".

“Todos estos hechos históricos han armado un poco la pobre trayectoria deportiva que tenemos en este país. No hay que olvidarse que Chile es un país no deportivo, no es un país lector, entonces cuando hay estos hitos tan importantes, hay que resaltarlos. Un poquito, pero hay que resaltarlo de todas maneras", complementó.

Por otro lado, el goleador histórico de Colo Colo tuvo palabras sobre el documental “Eterno” y aseguró estar “muy contento con esta realización. No es fácil describir los 100 años de Colo Colo, pero lo he dicho y lo reitero, cuando fui a ver la película iba nervioso, pensando en qué iba a ver”.

“A los 5 minutos tenía mis manos transpiradas por cómo empieza la película. Después más de algún lagrimón se me cayó en varias partes de esta película, porque son tan importante estos 100 años, que muestra un poco al Colo Colo Club Social y Deportivo. Lo que es Colo Colo, no solamente para los colocolinos, para los chilenos en especial", añadió.