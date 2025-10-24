;

FOTO. Habrá finalísima: así quedó la tabla de posiciones de la Primera B con los resultados de este viernes

Deportes Copiapó y la Universidad de Concepción definirán, el próximo fin de semana, al monarca del ascenso.

Gonzalo Miranda

Tabla de posiciones de la Primera B 2025

Este viernes por la noche arrancó la jornada 29 de la Primera B 2025, y lo hizo con dos duelos que podían definir el ascenso, pero que finalmente no sucedió.

Esto porque Deportes Copiapó no pudo con San Luis en Quillota, empató 0-0 y si bien quedó en la primera posición de la clasificación, fue alcanzado por la Universidad de Concepción, que venció 3-2 a Deportes Temuco y dejó la definición para la última fecha.

Esto porque Deportes Copiapó y la Universidad de Concepción lideran la Primera B con 52 puntos y el próximo fin de semana, en el Luis Valenzuela Hermosilla, podría haber campeón del ascenso, siempre y cuando no empaten. En ese caso, habrá un partido de definición en terreno neutral.

La tabla de posiciones de la Primera B

La tabla de posiciones de la Primera B

