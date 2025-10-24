“Gente sin cultura”: Instalan biblioteca social en la vía pública de Maipú y se llena de basura

Una lamentable situación se está viviendo en la comuna de Maipú, específicamente en Av. Nueva San Martín con calle La Fortuna.

Justo al lado del paradero de micros que está en esas coordenadas se instaló una biblioteca social. La invitación fue a dejar un libro y llevarse otro.

Eso sí, esta semana Proyecto Amar Migrar, organización de la idea, denunció el mal uso que se le está dando a la instalación.

“Seguimos dándole vida a este espacio comunitario que tiene objetivo acercar cultura a la comunidad”, explicaron en una de sus publicaciones de Instagram.

“Lamentablemente ha sido un trabajo muy difícil de sostener, debido a gente sin cultura y ajena al trabajo autogestionado, este lugar se llena de basura constantemente”, sumaron.

De todas formas siguen animados. “Seguiremos creando y fortaleciendo espacios como este porque creemos en la idea de generar puntos de encuentro en base a la lectura”, aseguraron.

Ahora, el mueble se limpió y renovó con diseños de niños.