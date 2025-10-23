Video registró violento choque de micro en Antofagasta: los pasajeros saltaron de sus asientos
Todo ocurrió en el sector Costa Laguna de Antofagasta.
Un impactante accidente de tránsito se registró en el sector Costa Laguna de Antofagasta, donde un microbús de la línea 119 colisionó por alcance a otro de la línea 129.
De manera preliminar, se informó que el vehículo involucrado habría circulado a exceso de velocidad al momento del impacto.
Equipos de emergencia acudieron al lugar para atender la situación.
Mira las imágenes del interior de la micro a continuación:
