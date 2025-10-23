Video registró violento choque de micro en Antofagasta: los pasajeros saltaron de sus asientos

Un impactante accidente de tránsito se registró en el sector Costa Laguna de Antofagasta, donde un microbús de la línea 119 colisionó por alcance a otro de la línea 129.

De manera preliminar, se informó que el vehículo involucrado habría circulado a exceso de velocidad al momento del impacto.

Equipos de emergencia acudieron al lugar para atender la situación.