Estos son los 10 jugadores mejores pagados de la NBA: LeBron James perdió el liderazgo y hay varios nombres interesantes en la lista

La temporada 2025-26 de la NBA continúa con su semana inaugural ofreciéndonos interesantes partidos jornada a jornada que dejan mucho para analizar.

Mientras todos los focos están puestos en las detenciones de los involucrados en apuestas ilegales y conexión con la mafia, también se revela otro tipo de información que genera revuelo entre los fanáticos.

De manera concreta, durante la última hora salieron a la luz los sueldos de algunos de los jugadores más relevantes e icónicos de la liga, ofreciendo más de alguna sorpresa en su ranking. Esto, con contratos renovados y movimientos ya ejecutados.

Uno de los puntos a destacar es que, por primera vez en 11 años, LeBron James fue desplazado del primer lugar en el listado, abriéndole espacio a otra leyenda del básquetbol mundial.

Stephen Curry, base de Golden State Warriors,se quedó con el liderato gracias a sus USD$ 159.6 millones, combinando salario, patrocinios y negocios personales. El ‘King’ quedó por debajo con una cifra de USD$ 137.6.

Este cambio refleja una tendencia creciente en los ingresos fuera de la cancha, que en el top 10 totalizan $380 millones, un 15% más que el año anterior.

En total, los diez primeros jugadores acumulan $902 millones en ingresos antes de impuestos y comisiones, estableciendo un nuevo récord en la historia salarial de la liga.

El podio lo cierra Kevin Durant, otro veterano de la liga que actualmente viste la camiseta de Houston Rockets. El alero firmó una extensión de contrato por dos años y $90 millones alcanzado un nuevo récord de ingresos acumulados.

Revisa el Top 10 de los jugadores mejores pagados de la NBA a continuación:

El top 10 de los jugadores mejor pagados de la NBA en 2025