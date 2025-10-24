Suspenden a deportista transgénero por negarse a las pruebas de género para demostrar su elegibilidad en la categoría femenina

La federación World Aquatics anunció esta semana la suspensión de cinco años para la nadadora transgénero Hannah Caldas, abriendo el debate en torno a la elegibilidad de categorías deportistas que han pasado por su transición.

Además, la decisión también considera la anulación de todos sus resultados competitivos entre el 19 de junio de 2022 y el 17 de octubre de 2024, dando un golpe fuerte sobre la mesa y poniendo un duro estándar de exigencia en materia de reglamento.

La sanción, que se extiende hasta el 18 de octubre de 2030, responde a su negativa a someterse a una prueba cromosómica exigida para certificar su elegibilidad en la categoría femenina. Esto, bajo las nuevas políticas de género de la federación.

Según la entidad, la atleta incurrió en violaciones de varios artículos del “Código de Integridad” y de la “Política de Elegibilidad para Categorías Masculinas y Femeninas”, entre ellos el suministro de información falsa, falta de honestidad y el incumplimiento de los requisitos para competir en la categoría femenina.

Frente a la polémica, Caldas defendió su postura y señaló que “las pruebas cromosómicas son procedimientos invasivos y costosos. Mi seguro se niega a cubrirlas porque no son médicamente necesarias. Ningún estado de Estados Unidos exige pruebas genéticas para eventos deportivos recreativos como estos. Ni siquiera US Masters Swimming”.

“Entiendo y acepto las consecuencias de no cumplir con una investigación de World Aquatics. Pero si una suspensión de cinco años es el precio que debo pagar para proteger mi información médica más íntima, entonces definitivamente lo afronto, por mí y por todas las demás mujeres”, añadió.

El caso también generó repercusiones en el ámbito del deporte recreativo en EE. UU., ya que la entidad US Masters Swimming revisó su elegibilidad y permitió que Caldas compitiera en la categoría femenina en su Spring Nationals 2025.

En cuanto a su trayectoria, Hannah Caldas, de 48 años fue aspirante olímpica por Portugal para Londres 2012, donde quedó a solo ocho décimas de la marca de clasificación en 50 m libre. A lo largo de su carrera, también consiguió récords mundiales máster y nacionales en modalidad libre y pecho.