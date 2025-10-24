;

VIDEO. Sebastián Herrera es protagonista en histórica victoria del París Basket en la Euroliga

El chileno fue el segundo máximo anotador de los galos en el triunfo sobre Partizan en Belgrado.

Carlos Madariaga

Sebastián Herrera es protagonista en histórica victoria del París Basket en la Euroliga

Sebastián Herrera es protagonista en histórica victoria del París Basket en la Euroliga / Agencia Getty

Este viernes, el París Basketball de Sebastián Herrera siguió con su positivo rendimiento en la Euroliga.

El cuadro del seleccionado nacional tenía la nada sencilla misión de visitar al Partizán de Serbia en Belgrado, uno de los ambientes más hostiles del baloncesto europeo.

Sin embargo, los galos no se amilanaron y se llevaron una contundente victoria por 101-83.

Sebastián Herrera tuvo una activa participación en sus casi 20 minutos en cancha, siendo el segundo máximo anotador del equipo con 17 puntos, basado en cinco aciertos en siete intentos que tuvo desde la línea de tres puntos. Además, aportó con un rebote y una asistencia.

Con este resultado, el París Basketball se instaló en el segundo lugar de la Euroliga, instancia que comparten con Olympiakos, Zalgiris Kaunas, Estrella Roja, Virtus Bologna y Panathinaikos, todos con cuatro victorias y dos caídas.

